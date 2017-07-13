13.07.2017 16:14:15

Düden Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Turizm kenti Antalya'da yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Düden Şelalesi, suların tarım arazilerine yönlendirilmesi nedeniyle susuz kaldı. Girişe asılan ''Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi'nde su akışı yoktur'' yazısına rağmen şelalenin ziyaretçi akınına uğradı.

Antalya'nın ünlü doğa harikalarından olan ve kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta kaynağını Kepez Hidroelektrik Santralinden alan Düden Şelalesi'ne 8 gündür havaların aşırı sıcak gitmesi ve su kaynaklarının tarım arazilerine yönlendirilmesi nedeniyle su verilemiyor. Her gün yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin ANSET şirketi tarafından işletilen Düden Şelalesi'nin girişine ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla "Düden Şelalesi'nde yaşanan su tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi'nde su akışı yoktur" yazısı asıldı. Şelale şeklinde suyun akmamasına rağmen günde binlerce kişinin şelaleyi ziyaret etmeye devam ettiği belirtildi. Günlük ziyaretçi sayısının 3 bine yaklaştığı öğrenildi.



"HAFTA SONUNA ŞELALE AKACAK"



Özellikle Arap, Rus ve Avrupalı turistlerin ilgi gösterdiği şelalede, hafta sonunda suyun akması öngörülüyor. Şelalenin içindeki su kaynağının oluşturduğu nehir ise akışına devam ederken, geçici bir çözümle suyun yeniden akması sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi ASAT şirketi tarafından şelale içindeki su kaynağından pompalarla uygulanacak, devir daim sistemiyle şelale yeniden akmaya başlayacak. Çalışmalar kapsamında ASAT'ın dev enerji trafoları kurduğu gözlemlenirken hafta sonunda şelaleye su akıtılacağı bilgisi verildi.



"ŞAŞIRDIM"



Şelaleyi ziyaret eden üniversite öğrencisi Nadire Yapar, yıllar sonra ilk kez şelalenin susuz kaldığını gördüğünü belirterek, "Gördüğüm manzara karşısında çok şaşırdım. Yine de arkadaşlarımla ziyaret etmek istedik. Umarım şelale yine eski günlerindeki gibi en kısa zamanda çağlar" dedi.



"BİR DOĞA OLAYI"



Bir haftalığına Antalya'ya tatile gelen Sırbistan uyruklu Melika Djuric, "Antalya'nın denizini, plajlarını ve doğal güzelliklerini seviyorum. Düden Şelalesi'nin fotoğraflarda suyunun aktığını biliyordum. Şimdi ise havalar çok sıcak, bu nedenle suyunun kesik olmasını da anlayabiliyorum. Bu bir doğa olayıdır. Bizim ülkemizde de bu gibi durumlar yaşanıyor. Bu haliyle de biz yine fotoğraf çekmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"ZİYARETÇİYİ AZ DA OLSA ETKİLEDİ"



Şelale içinde ticaret yapan Ahmet Demir, yaklaşık bir haftadır suyun akmadığını aktararak, "Bu şekilde ziyaretçi sayısı azaldı diyebiliriz. Gelenler de suyun akmadığını görünce şaşırıyor. İnşallah kısa süre içinde şelalemizde yine su akmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.