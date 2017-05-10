10.05.2017 17:47:36

DÜ'de 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışması

Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi, 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışması düzenledi.

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Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenledi.Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Genel Sekreter Vekili Yrd. Doç. Kenan Yakuboğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akay, Yenişehir İlçe Müftüsü Şevket Dilmaç, Kayapınar İlçe Müftüsü Sırrı Şık, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Araştırma Görevlisi Mutlu Saylık koordinatörlüğünde üniversitedeki tüm öğrencilerin katıldığı mülakat eleme sonucu yarışmaya katılan öğrenciler arasında kadın ve erkek olarak 2 kategoride gerçekleştirilen yarışmada erkekler kategorisinde Muhammed Aslan, kadınlar kategorisinde ise Ümmü Gülsüm Arslan birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere hediyeleri, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akay tarafından takdim edildi.