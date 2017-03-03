03.03.2017 18:19:54

DÜ'de 'Adalet Günleri' konferansı

Dicle Üniversitesinde (DÜ) düzenlenen konferansta konuşan Avukat Cevdet Nasıranlı, Diyarbakır'da 4 binin üzerinde çocuğun uyuşturucu madde kullandığı için denetimli serbestliğe tabi olduğunu vurguladı.

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Dicle Üniversitesinde (DÜ) düzenlenen konferansta konuşan Avukat Cevdet Nasıranlı, Diyarbakır'da 4 binin üzerinde çocuğun uyuşturucu madde kullandığı için denetimli serbestliğe tabi olduğunu vurguladı.DÜ Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından, "Adalet Günleri" konferansı düzenlendi. Üniversitenin Kongre Merkezinde düzenlenen konferansta "Uyuşturucu ile mücadelede farkındalık" konulu sunum yapan Avukat Cevdet Nasıranlı, 2012 yılından bu yana uyuşturucuyla mücadele konusundan çalışmalar yaptığını belirtti. Bu çalışmalar sonucunda hükümete bir rapor sunduklarını aktaran Nasıranlı, "Bunun sonucundan Türkiye genelinde ciddi çalışmalar başladı. Bununla birlikte 2014 yılında yasadaki boşlukları tespit edip caydırıcı olabilme adına misli ceza artırımına gidilmesi noktasında bir rapor sunduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu düzenleme de sağlanmış oldu" dedi."143 milyon kişi uyuşturucu kullanıyor"Uyuşturucu kullanım verilerine bakıldığından dünyada uyuşturucu kullanan sayısının 143 milyon olduğunu vurgulayan Nasıranlı, "Bunun 143 bini ise uyuşturucu kullanımından dolayı hayatını kaybetmiş insanlardır. Bu çok büyük bir rakam. Avrupa'da uyuşturucu kullanım oranı yüzde 27'lerde. Bununla Türkiye'yi karşılaştırdığımızda Türkiye yüzde 2.7'lerde. Türkiye uyuşturucu ticareti yapanlarla ile ilgili Avrupa ile Ortadoğu arasında bir geçiş noktasında olduğu için Türkiye'nin bu noktada daha ciddi önlemleri alıp bu geçiş noktasını en az zararla atlatması noktasında çalışmalar yürütmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu."Diyarbakır'da 4 bin çocuk uyuşturucu kullanıyor"Son üç yılın verilerine bakıldığında Diyarbakır'da uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu kullandığı için denetimli serbestliğe tabi tutulan 4 binin üzerinde çocuğun olduğuna dikkat çeken Nasıranlı, şunları kaydetti:"Bu Diyarbakır için çok ciddi bir rakamdır. Bu noktada saha çalışması ile bazı kurumların yanında yerel yönetimlerle birlikte aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin çalışması çok önemlidir. Çünkü uyuşturucuyla mücadele aynı zamanda sivil bir alandır. Sivil bir alan olduğu için merkezi hükümetlerin yapabileceği çalışma alanı ayrıdır. Yerelde sivil toplum örgütlerinin yerel yönetimlerle ve kentteki bütün dinamiklerle yapabileceği çalışma çok çok daha etkilidir."