03.03.2017 12:34:19

DÜ'de 500'üncü organ nakli gerçekleştirilecek

Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, Organ Nakli Merkezinde uzun bir süreden beri nakil yapıldığını belirterek, yakın bir zamanda 500'üncü organ naklini gerçekleştireceklerini ifade etti.

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, Organ Nakli Merkezinde uzun bir süreden beri nakil yapıldığını belirterek, yakın bir zamanda 500'üncü organ naklini gerçekleştireceklerini ifade etti.DÜ Hastaneleri bünyesinde hizmet veren Organ Nakli Merkezi tarafından yakın bir zamanda gerçekleştirilecek 500'üncü organ nakli nedeniyle etkinlik düzenlenecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DÜ Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, "Organ Nakli Merkezimiz tarafından uzun bir süreden beri organ nakli yapılmaktadır. Yakın bir zamanda bu merkezimizde 5007üncü organ nakli gerçekleştirilecektir. Bu nedenle bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliğe merkezimizde organ nakli olmuş hastalarımızı da davet edeceğiz. Bilindiği gibi Organ Nakli Merkezimizde kornea nakli, kemik iliği nakli, karaciğer nakli ve böbrek nakli gibi organ nakiller yapılmaktadır. Önümüzdeki günlerde inşallah 500'üncü organ naklimizi de gerçekleştireceğiz. Şuanda elimizde takip ettiğimiz hasta sayısı iki elin parmakları kadar kalmıştır. Gerçekleştirilecek 500'üncü nakilden dolayı bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu etkinlikte kampus içerisinde belirlenen alanda '500 organ nakline 500 ağaç' dikeceğiz. Buraya da 'Organ Nakli Fidanlığı' adını vereceğiz" dedi.