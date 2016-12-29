29.12.2016 15:06:05

DTSO Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ertan Taşlı yönetiminde gerçekleştirildi.

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ertan Taşlı yönetiminde gerçekleştirildi.Toplantıya Vali Zülkif Dağlı da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ertan Taşlı, Vali Zülkif Dağlı'nın ziyaretinden meclis olarak büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.Oda ve genel çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Zülkif Dağlı, meclis üyelerinin sorularına da cevaplar verdi. İl genelinde kurulan komisyon ve kurullar hakkında bilgiler aktaran Dağlı, yapılan toplantıların sözde kalmaması için ciddi adımlar atılacağını da sözlerine ekledi.Toplantıda TOBB tarafından hazırlanan 15 Temmuz Darbe Girişimi ve demokrasi mücadelesi ile ilgili video sunumu izlendi. Video sunumunun ardından Düzce TSO Meclis Başkanı Ertan Taşlı, geçtiğimiz günlerde TOBB'da gerçekleştirilen Trakya-Marmara Bölge Odaları toplantısında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yapmış olduğu sunumla ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi.Olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ertan Taşlı'nın kapanış konuşmasıyla sona erdi.