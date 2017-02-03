03.02.2017 16:03:57

DTSO'da 'Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği' toplantısı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) konferans salonunda 'Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği' bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) konferans salonunda "Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.İŞKUR İl Müdürü İsmail Koç, DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Metin Aslan, Mesut Altın, DTSO Meclis Üyeleri, İŞKUR yetkilileri ve Kredi Kayıt Bürosu'ndan uzmanların katıldığı toplantıda "Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği" konusunda detaylı sunumlarla katılıcılar bilgilendirildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Aslan, yapılan kanun değişikliği ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup MYK tarafından standardı yayımlanmış olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin zorunlu hale getirildiğini söyledi. Bu kapsamda tebliğlerin yayımlanmasını takiben 12 aydan sonra belgesiz kişilerin ilgili işlerde çalıştırılamayacağını belirten Aslan, bu vesile ile iş kollarında uzmanlaşmanın ve çalışanlar tarafından gerekli formasyonların alınarak, profesyonel iş hayatına uygun kalifiye iş gücünün sahada yer almasının önemini vurguladı. Aslan, "Bizler DTSO yönetimi olarak, kentimizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve çalışanların aktif iş gücü piyasasında nitelikli birer eleman olarak istihdam edilmelerinin önünü açmak adına mesleki yeterlilik ve bu kapsamda yürütülen faaliyetlerin tam destekçisi olduğumuzu belirtmek isteriz" dedi."Amaç güçlü bir işbirliği"İşkur İl Müdürü İsmail Koç ise, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile TOBB arasında "Odalarda ve Borsalarda İşkur Hizmet Noktası" kurulması protokolü imzalandığını ve bu protokolle İşkur ile TOBB arasında işgücü piyasasında etkin bir şekilde işleyen bir işbirliği tesisinin hedeflendiğini belirtti.Açılış konuşmalarının ardından İşkur ve Kredi Kayıt Bürosu Uzmanları tarafından, kare kodlu çek, alacak sigortası, İşkur istihdam destekleri ve mesleki eğitim ve istihdam seferberliği konularında, katılımcılara detaylı sunumlarla bilgilendirme yapıldı.