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DTO'dan istihdam seferberliğine destek 60 girişimciye sertifika
24.02.2017 16:38:49

DTO'dan istihdam seferberliğine destek 60 girişimciye sertifika

Denizli Ticaret Odası'nda (DTO) girişimcilik eğitimini tamamlayan 60 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Denizli Ticaret Odası'nda (DTO) girişimcilik eğitimini tamamlayan 60 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Denizli Ticaret Odası ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Denizli Merkez Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı"na katılan 60 kursiyere sertifikaları, düzenlenen törenle verildi.

DTO'da düzenlenen törene, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri Kemal Tuncer ile KOSGEB Denizli Merkez Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç katıldı. Törende DTO Başkanı Uğur Erdoğan, girişimcilik eğitimlerinin 28 Kasım 2016 tarihinde başladığını belirterek, "Bu tarihten itibaren eğitimlere katılmak için yaklaşık 2 bin 500 kişi başvuru yaptı. Bu rakam bize, Denizli'nin girişimciliğe verdiği önemi bir kez ortaya koymuştur. KOSGEB ile yaptığımız protokol gereği 780 kişiye eğitim verebileceğiz. Ancak biz bu talep karşısında çare aramanın yoluna girdik. Bir şeyi, işi, ilk düşünen ve ilk deneyen kazanıyor. Bunu da aklınızın bir kenarında mutlaka tutun ki düşüncenizi hemen hayata geçirin. Hayatın her anında olduğu gibi ticarette de dürüstlük önemlidir. Bu sebeple planlarınız hep dürüst çalışma ve yürütüyoruz. Umarım olumlu sonuç alırız ve bizlere başvuru yapan tüm kardeşlerimize eğitim olanağı sağlarız" dedi.

Eğitimlerin, Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) tarafından her ay 60 kişiye verildiğini belirten Erdoğan, "Girişimci adaylarımızın proje hazırlayıp, onay aldıktan sonra Denizli'ye şirket kurmalarını arzu ediyoruz. Çünkü girişimcilerimiz, yanlarında 5-6 işçi çalıştırırlarsa ilimize ve ülkemize katkı sağlar. Böylece ekonomimiz ivme kazanır. Başarılı girişimci olabilmenin yolu, ilk olarak hayal kurabilmekten geçiyor. Hayalleri olmayan insanın geleceğe yönelik vizyonu da olamaz. Bugün dünyaya ve ülkemizde başarılı olmuş kişi ve kurumların geçmişine baktığımızda, her şeyin bir hayal ile başladığını görürüz. Hayalleri de belli hedeflerle donatmak gerekir. Alın teri ile para kazanmak üzerine kurulsun" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında 60 girişimciye sertifikaları verildi.
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