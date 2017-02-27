27.02.2017 15:54:35

DTO'dan 38 kişilik heyet Dubai'de gıda ve içecek fuarına katılacak

Denizli Ticaret Odası'ndan (DTO) 38 kişilik heyet, dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarlarından olan 'Dubai Gullfood'a katılacak.

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Denizli Ticaret Odası'ndan (DTO) 38 kişilik heyet, dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarlarından olan 'Dubai Gullfood'a katılacak.Birleşik Arap Emirliklerinde bu yıl 22'incisi düzenlenen gıda ve içecek fuarı olan 'Dubai Gullfood'a Denizli Ticaret Odası'ndan 38 kişilik heyet katılacak. Denizli gıda sektörünün öncü firmalarından oluşan DTO heyeti, fuarı gezdikten sonra ikili görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi. da katılıyor.Bu yıl 22'nicisi düzenlenen fuarda dünyanın en büyük gıda ve içecek alıcıları ile üreticilerini bir araya getiren fuarın önemine değinen DTO Başkanı Erdoğan, "Denizli'den 40 yakın üreteciyle fuarı gezip, ikili görüşmelere katılacağız. Bu fuarı şu açıdan önemsiyoruz. İnşallah burada yapacağımız alış ve satışlarda istihdama bir katkı sağlamak adına katkı sağlayacağız" diye konuştu.DTO ekibi, 3 gün sürecek fuar gezisi ve görüşmelerin ardından Çarşamba günü yurda dönecek.