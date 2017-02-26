26.02.2017 14:25:19

'DTÖ anlaşmasıyla Türkiye'de de ticaret maliyetleri gerileyecek'

-TİM Başkanı Büyükekşi:- '(DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması) Anlaşmanın dünya genelinde ticaret masraflarını yüzde 14 civarında azaltması öngörülüyor. Türkiye'de de ticaret maliyetleri gerileyecek'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'na ilişkin, "Anlaşmanın dünya genelinde ticaret masraflarını yüzde 14 civarında azaltması öngörülüyor. Türkiye'de de ticaret maliyetleri gerileyecek." dedi.

Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, DTÖ'ye üye ülkelerin üçte ikisinin onaylamasıyla birlikte 2013 yılında Bali'de imzalanan Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın 22 Şubat tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Anlaşmayla birlikte önümüzdeki dönemde küresel ticaret üzerindeki düzenlemelerin hafifletilmesi ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasının amaçlandığını kaydeden Büyükekşi, "Anlaşmadan şimdilik aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 112 ülke faydalanacak. ABD, Avrupa Birliği, Çin gibi dünyanın önde gelen ekonomilerinin de dahil olduğu anlaşmanın dünya genelinde ticaret masraflarını yüzde 14 civarında azaltması ve küresel ticarete yılda 1 trilyon dolarlık bir katkı sağlaması öngörülüyor. Türkiye'de de ticaret maliyetleri gerileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, anlaşmaya taraf ülkelerden biri olan Türkiye'de de ticaretin önündeki kısıtlayıcı engellerin azaltılmasını oldukça önemli bulduklarını, ihracatçılar olarak karşılaştıkları en önemli sorunların başında gümrük ve lojistik maliyetlerinin geldiğini belirtti.

Birçok ülkede ihracatçıların karşısına uzun süren ve maliyetleri artıran gereksiz prosedür işlemleriyle, ticareti zorlaştıran çeşitli tarife dışı engellerin çıktığını bildiren Büyükekşi, "Bunların yanı sıra, yine bazı ülkelerdeki gümrüklerin ve limanların kapasitelerinin yetersiz olması ve modernizasyonun gerçekleştirilememesi sebebiyle de ticaret maliyetleri yukarılara çıkıyor." ifadesini kullandı.

TİM Başkanı Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Ülkemizde de gümrük ve lojistik maliyetlerinin aşağı çekilmesi yönünde başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ve Ekonomi Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca önemli çalışmalar yürütülüyor. Türkiye'nin anlaşmaya taraf olmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda aralarında Meclisimizin de yer aldığı, Bakanlık Müsteşarları eş başkanlığında Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu kuruldu. Söz konusu Kurulun Türkiye'de ticaretin önündeki engellerin azaltılmasına yönelik önlemleri hızlı bir şekilde ele alarak ülkemizin uluslararası rekabetçilikte elini güçlendirecek adımlara imza atacağına inanıyoruz. Bu kapsamda, son dönemde Bakanlık tarafından atılan adımları dikkatle takip ediyoruz. Özellikle Tek Pencere sisteminin yaygınlaştırılmasını, gümrüklerimizdeki işlemlerin çok daha hızlı olması ve ihracatçılarımızın maliyetlerini azaltması açısından son derece önemli buluyoruz. İnanıyoruz ki, önümüzdeki dönemde gerek limanlarımızdaki altyapıların geliştirilmesi, gerekse de gümrüklerimizdeki modernizasyon sürecinin hızlanmasıyla birlikte Türkiye bu alandaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirecek ve ticari işlemlerini çok daha hızlı ve efektif bir hale getirecektir."