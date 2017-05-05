06.05.2017 12:14:47

DSP İl Başkanları Toplantısı

DSP Genel Başkanı Aksakal:- 'Anayasa referandumu sonuçlarının henüz mürekkebi kurumadan ortaya atlayan bazı siyasi figürler, kurgulanan sistemin daha sağlam zemine oturtulması adına yine bir misyon üstlenmiş görünüyorlar'

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Anayasa referandumu sonuçlarının henüz mürekkebi kurumadan ortaya atlayan bazı siyasi figürler, kurgulanan sistemin daha sağlam zemine oturtulması adına yine bir misyon üstlenmiş görünüyorlar." dedi.

Aksakal, partinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya 45 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anarak başladı.

Halk oylaması sonrasında yeni anayasanın yürürlüğe konulduğunu belirten Aksakal, ülkenin bu noktaya CHP, MHP ve HDP'nin AK Parti'ye açıktan ya da dolaylı desteğiyle geldiğini savundu.

Anayasa değişikliğinin ardından oyunun yeni kurallarıyla oynanacağını ifade eden Aksakal, "Ama görüyoruz ki saydığımız aktörlerin görevleri ve kendilerine tanımlanan rolleri henüz bitmemiş. Anayasa referandumu sonuçlarının henüz mürekkebi kurumadan ortaya atlayan bazı siyasi figürler, kurgulanan sistemin daha sağlam zemine oturtulması adına yine bir misyon üstlenmiş görünüyorlar." diye konuştu.

Aksakal, DSP'nin yapılacak ilk seçimlerde hem cumhurbaşkanı hem de 600 milletvekili adayını bugünden hazırlayarak halkın değerlendirmesine sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı için iki adayla seçime gidilmesinin en doğru yöntemmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını öne süren Aksakal, "16 Nisan'da yaşananlar bir yönetim seçimi ya da bir başkanlık seçimi değildi. Sadece anayasa değişikliği referandumuydu. Ortaya çıkan sonuç, hiçbir şekilde herhangi bir partinin oy potansiyelini işaret etmediği gibi, yapılacak seçimlerde ne iktidar partisinin ne de anamuhalefet partisinin çıkaracağı bir cumhurbaşkanı adayına angaje edilmiş oy oranı olarak değerlendirilemez." ifadelerini kullandı.

Toplumun kavga ve çekişmeden bıktığını dile getiren Aksakal, "Parlamentodaki partilerin seçmenleri artık kendi partilerinden umudu kesmiş, bir çıkış yolu aramaktadır. Bu çıkış yolu Demokratik Sol Partidir." dedi.