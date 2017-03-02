02.03.2017 13:54:04

DSİ'den Manisa Büyükşehir'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) İkinci Bölge Müdürlüğü Jeoteknik ve Yer Altı Suları Şube Müdürü Adem Sömer ve Yer Altı Suları Baş Mühendisi Ünsal Ünlü'yü konuk etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) İkinci Bölge Müdürlüğü Jeoteknik ve Yer Altı Suları Şube Müdürü Adem Sömer ve Yer Altı Suları Baş Mühendisi Ünsal Ünlü'yü konuk etti.Devlet Su İşleri İkinci Bölge Müdürlüğü Jeoteknik ve Yer Altı Suları Şube Müdürü Adem Sömer ve Yer Altı Suları Baş Mühendisi Ünsal Ünlü, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu'nu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Tarım Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay ve Kırsal Alan Yönetimi Şube Müdürü Duran Akdağ da hazır bulundu. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar hakkında Sömer'e bilgiler aktaran Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde ilçelerimizde projeler üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.