02.03.2017 07:12:55

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü iki proje için sözleşme imzaladı

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firmalar arasında idare binası proje yapımı ve regülatör tesislerinin bakımı ve onarımı için sözleşme imzalandı.

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DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firmalar arasında idare binası proje yapımı ve regülatör tesislerinin bakımı ve onarımı için sözleşme imzalandı.DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "DSİ 21.Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında "DSİ 21. Bölge Laboratuvar ve 211. Şube İdare Binası Proje Yapımı" işi sözleşmesi imzalandı. Mevcut binaların deprem performans değerlendirmesi sonucunda can güvenliği hedef performans seviyesi ile göçme öncesi performans düzeyini sağlamadığından; mevcut DSİ 21. Bölge ve 211. Şube Müdürlüğü tesislerinin içine inşa edilecek olan ve prestij binası olarak düşünülen binalara ait; projelerin, hesapların ve ihale dokümanlarının yürürlükteki teknik ve idari tüzük, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak hazırlanmasını sağlayacaktır. 150 gün süreli olan işin maliyeti 143 bin 300 TL'dir. Ayrıca, yüklenici firma ile imzalanan bakım onarım işi ile Aydın il sınırlarında bulunan regülatör tesislerinin bakım onarımı amaçlanmaktadır. 210 gün süreli iş 1 milyon 20 bin 970 TL maliye sahiptir" denildi.