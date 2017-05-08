08.05.2017 17:12:35

Dragon Festivali sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla altıncısı düzenlenen 2017 Mersin Dragon Festivali sona erdi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla altıncısı düzenlenen 2017 Mersin Dragon Festivali sona erdi.Yıl boyunca farklı şehirlerde gerçekleştirilen ve bu yıl Mersin'de altıncısı düzenlenen Dragon Festivali'nde iki gün boyunca takımlar heyecan dolu bir hafta sonu yaşadı. Yarı final ve final yarışmalarından sonra gerçekleştirilen ödül töreni ile dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı.İlk gün gerçekleştirilen müsabakalar sonunda birinci olan takımlar, son gün yapılan yarı final ve final turuna çıkmaya hak kazandı. İkinci gün yapılan yarışmaların Fun kategorisinde Çağrı Asansör takımı birinci olurken, bu yıl üçüncü kez yarışmalara katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi ikinciliği elde etti. Takımların kıyasıya mücadele ettiği Fun kategorisinde üçüncü takım ise Seçil Kauçuk takımı oldu.