13.02.2017 12:24:13

Dr. Özen, Zonguldak iş dünyası ile buluştu

TBMM Stratejisti, önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Dr. Hasan Özgür Özen ve beraberindeki heyet, 'Yeni Türkiye İçin Evet' kampanyası Zonguldak saha çalışması kapsamında Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

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TBMM Stratejisti, önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Dr. Hasan Özgür Özen ve beraberindeki heyet, "Yeni Türkiye İçin Evet" kampanyası Zonguldak saha çalışması kapsamında Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.Ziyarette Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, TSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya ve Zonguldaklı İş adamlarıyla istişarelerde bulunan Dr. Özen yaptığı açıklamalarda, Ekonomik büyümenin, siyasi istikrar ve toplumsal mutabakatla sağlanacağını belirtti.Dr Özen, Son 14 yılın kazanımlarını geleceğe taşımak için Türkiye'nin istikrarı ve istikrarın güvencesi için Cumhurbaşkanlığı sisteminin iş dünyası olarak desteklenmesi gerektiğini belirtti. Zonguldaklı İş adamlarının ülkenin daha güçlenerek büyümesi ve ekonomik istikrarı için her zaman olduğu gibi en doğru kararları vereceğine inandığını belirtti.TSO Başkanı Metin Demir ve İş Adamları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek. Ekonomik istikrarın sürekliliği, gelişen ve büyüyen bir Türkiye ekonomisi adına iş dünyasının her zaman olduğu gibi üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirtti.