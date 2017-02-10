10.02.2017 17:33:02

Dr. Özen, 'Evet' için Kdz. Ereğli'de sahalara indi

'Yeni Türkiye İçin Evet' kampanyası saha çalışması kapsamında Zonguldak'ta temaslarda bulunan TBMM Stratejisti ve önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Dr. Hasan Özgür Özen ve beraberindeki heyet Kdz. Ereğli İlçesinde temaslarda bulundu.

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"Yeni Türkiye İçin Evet' kampanyası saha çalışması kapsamında Zonguldak'ta temaslarda bulunan TBMM Stratejisti ve önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Dr. Hasan Özgür Özen ve beraberindeki heyet Kdz. Ereğli İlçesinde temaslarda bulundu.Ak Parti Ereğli İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Belediye Başkanı V. Ayhan Atay ile Ereğlili vatandaşların önümüzdeki referandum sürecine bakış açılarını üzerine izlenimlerinin paylaşıldığı görüşmenin ardından Dr. Özen ve beraberindeki heyet Ereğlili vatandaşlarla bir araya geldi. Dr. Hasan Özgür Özen, yaptığı açıklamalarda Yeni Türkiye'de hızlı karar alan, hızlı icraat ve reformlar yapan etkin bir yönetim modeli oluşturulacağından sorunlara daha hızlı çözüm bulunacağını hatta sorunlar oluşmadan yok edileceğini belirtti.