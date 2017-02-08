08.02.2017 17:09:01

Dr. Özen, 'Evet' için Çatalağzı'nda temaslarda bulundu

'Yeni Türkiye İçin Evet' kampanyası saha çalışması kapsamında Zonguldak'ta temaslarda bulunan TBMM Stratejisti ve önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Dr. Hasan Özgür Özen ve beraberindeki heyet AK Parti Çatalağzı Belde Başkanlığını ziyaret etti.

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"Yeni Türkiye İçin Evet" kampanyası saha çalışması kapsamında Zonguldak'ta temaslarda bulunan TBMM Stratejisti ve önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Dr. Hasan Özgür Özen ve beraberindeki heyet AK Parti Çatalağzı Belde Başkanlığını ziyaret etti.Ziyarette Ak Parti Çatalağzı Belde Başkanı Kerem Güneş ve partililerle Referandum sürecini değerlendiren Dr. Özen yeni sistemde çift başlılığın ortadan kalkacağı ve Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkilerinin birleştirileceğini, çoğu modern ve gelişmiş dünya devletlerinde bu şekilde bir yönetim sistemi olduğunu belirtti. Başkan Güneş ise Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yönetimde yaşanan birçok sıkıntının ortadan kalkacağını ve vatandaşların talep ve isteklerinin daha hızlı bir şekilde karşılık bulacağını belirtti.Yeni sistemde Türkiye'nin hızlı ve etkili bir şekilde daha güçlü yönetileceğini belirten Dr. Özen "İlk olarak hemşehrilerimizin kafasında hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde Cumhurbaşkanlığı sistemini tüm ayrıntıları ile anlatmamız gerek" dedi.