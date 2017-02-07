07.02.2017 10:42:24

Dr. Özen'den Kozlu Belediyesi'ne taziye ziyareti

TBMM Stratejisti, önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Dr. Hasan Özgür Özen ve beraberindeki heyet Kozlu Belediye Başkanı Vekili Mustafa Çakır'a taziye ziyaretinde bulundu.

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TBMM Stratejisti, önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Dr. Hasan Özgür Özen ve beraberindeki heyet Kozlu Belediye Başkanı Vekili Mustafa Çakır'a taziye ziyaretinde bulundu.Dr. Özen, hayatını kaybeden Belediye Başkanı Ertan Şahin'in tüm hayatını kozluya hizmete adadığını belirterek hizmette çıtayı, çok yükselttiğini ve tüm Kozlu halkının takdirini kazandığını belirtti. Kozlu halkının da Ertan Başkanı, yakışan bir şekilde son yolculuğuna uğurladığını belirten Özen, mührü eline alacak yeni başkanın çok büyük bir sorumluluk alacağını, yükselen çıtayı düşürmemek adına Ertan Şahin'in yarım kalan projelerini hayata geçirmesini ve yeni projelerle desteklemesi gerektiğini belirtti.Kozlu Belediye Başkanı V. Mustafa Çakır da Kozlunun bu acılı günlerinde gerek Ertan Şahin'in cenazesinde gerek sonrasında Dr. Özen'in Kozlu halkının yanında olmasından dolayı Özen'e teşekkür etti. Çakır, Ertan Şahin'in projelerinin mutlaka tamamlanacağını ve bu göreve talip olan adayların olduğunu belirtti. Kendisinin aday olmadığını ancak partisi tarafından görev verilmesi ve dava arkadaşlarının desteklemesi halinde bu görevden kaçmayacağını belirtti.Yıllar süren siyasi hayatında hiçbir göreve talip olmadığını belirten Çakır ancak şahsına uygun görülen, verilen hiçbir görevden de kaçmayarak üstesinden geldiğini belirtti. Ziyaretin ardından Başkan Vekili Çakır, Dr. Hasan Özgür Özen ve beraberindeki heyet Ertan Şahin'in mezarı başındaki Mevlude katıldı.