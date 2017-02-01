01.02.2017 18:23:07

Dr. Happani, Suriyeli doktorlar ile bir araya geldi

İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani, Suriyeli Göçmenlere geçici sağlık hizmeti veren Suriyeli doktorlar ile bir araya geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani, Suriyeli Göçmenlere geçici sağlık hizmeti veren Suriyeli doktorlar ile bir araya geldi.Dr. Turgay Happani, 5 yaş altı Suriyeli çocuklara yönelik 15 Şubat 2017'de başlatılacak aşı kampanyası ve Kilis'te hizmete girecek olan Göçmen Sağlığı Merkezi hakkında Suriyeli doktorlara bilgilendirme toplantısı yapıldı.Dr. Happani, Suriyeli doktorlar ile toplantı sonrası karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.