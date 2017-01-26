26.01.2017 16:35:26

Dr. Happani, sınırda görev yapan UMKE ekipleri ile 112 acil personellerini ziyaret etti

İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani, Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasında görev yapan UMKE ekipleri ile 112 acil personellerini ziyaret etti.

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İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani, Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasında görev yapan UMKE ekipleri ile 112 acil personellerini ziyaret etti.Dr. Happani, Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasında Nevşehir,Kayseri ve Niğde UMKE ekipleri ile 112 acil personellerini ziyaret etti. Happani, yapmış oldukları üstün gayretli çalışmalarından dolayı görev yapan tüm arkadaşlara şükranlarını sunduğunu ifade etti.