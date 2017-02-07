07.02.2017 12:21:32

Dr. Asiye Akdoğan: Bronşit atleti solunum sıkıntısını artırıyor

Çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Asiye Akdoğan, 200'den fazla solunum yolu enfeksiyonu çeşidi olduğunu, kış aylarında kapalı alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Asiye Akdoğan, 200'den fazla solunum yolu enfeksiyonu çeşidi olduğunu, kış aylarında kapalı alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini söyledi.Akdoğan, yapılan araştırmalara göre 200'den fazla değişik cins solunum yolu enfeksiyonu tespit edildiğini ifade etti.Anneleri de uyaran Dr. Akdoğan, "Anneler kış aylarında çocuklarına bronşit atleti giydiriyor. Bu atletlerde görülmeyen böcekler yaşıyor ve solunum sıkıntısını daha da artırıyor" dedi.Aşılanmanın önemine dikkat çeken Asiye Akdoğan, "Etkin korunma yöntemlerinden birisi de ellerin sık, sık yıkanmasıdır. Çünkü mikroplar uzun süre canlılıklarını sürdürebilirler ve hastalığın yayılmasında kirli eller önemli bir etkendir. Bunun yanında genel hijyen kurallarına da dikkat etmek önemlidir. Vücut direnci açısından dengeli ve yeterli beslenmeli, taze meyve ve sebzeler ölçülü tüketilmelidir. Sigaradan uzak durulmalıdır. Uykusuzluk vücut direncini düşürerek hastalığa davetiye çıkardığından kaliteli uyku önemlidir. Mevsim şartlarına uygun giyinilmeli, pamuklu ya da yünlü giyecekler tercih edilmelidir. Solunum yolu hastalıklarının önlenmesinde aşılanma çok önemlidir. Aşının sonbahar başlarında yapılması önerilmektedir. Aşı hastalığın oluşmasını engeller ya da rahatsızlığın daha rahat atlatılmasını sağlar" ifadelerini kullandı.Akdoğan, annelerin, halk arasında bebeklere 'bronşit atleti' diye adlandırılan atlet giydirildiğini ifade ederek, "Bu atletlerin içerisinde gözle görünmeyen böcekler yaşamaktadır.Söz konusu atlet hastalıklarda solunum sıkıntısını da artırmaktadır. Bu tür atletlerin giydirilmemesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. (EFE)