18.07.2017 00:22:01

DPÜ’den darbeye karşı akademik yayın!

24-26 Ağustos 2016'da Dumlupınar Üniversitesince gerçekleştirilen '15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasında Yansımaları' başlıklı konferansın tebliğleri yayınlandı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası Türkiye üniversitelerinde gerçekleştirilen ilk sempozyumlardan biri olma niteliği taşıyan "15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasında Yansımaları" başlıklı konferansın tebliğleri yayınlandı.

Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Üniversitemiz ve Kütahya İş Dünyası tarafından 24-26 Ağustos 2016 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasında Yansımaları" konferansında sunulan tebliğler internet ortamında yayınlandı.

Orta Asya, Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu'da toplam 33 ülkeden 45'ten fazla akademisyen, gazeteci ve uzmanın katılımıyla gerçekleşen sempozyumun koordinatörü DPÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent Cırık, şunları söyledi: “Her gün darbe girişimiyle ilgili haberler izliyoruz, okuyoruz. Ancak İslam Coğrafyası bunu nasıl görüyor? Asıl bizim öğrenmek istediğimiz bu. İslam Coğrafyasında siyasi çıkarları, kompleksleri, farklılıkları bir kenara koyduğumuzda çok büyük işler yapacağımızın kanıtı bu konferanstır. Bu konferansımızda bizleri yalnız bırakmayan ve her zaman destekleyen Valimiz Sayın Ahmet Hamdi Nayir'e, Milletvekilimiz Sayın Şükrü Nazlı'ya, Kütahya Belediye Başkanımız Sayın Kamil Saraçoğlu'na, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Remzi Gören'e, Kütahya ve ilçelerimizdeki Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Tebliğlere http://gesam.dpu.edu.tr/index/sayfa/6067/15-temmuz-darbe-girisiminin-islam-cografyasinda-yansimalari adresinden ulaşılabiliyor.