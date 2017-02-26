27.02.2017 11:12:31

DP'den Vali'ye ziyaret

5 Şubat'ta yapılan kongrede Kütahya Demokrat Parti (DP) Merkez İlçe Başkanı seçilen Cemal Gönenç Eşiyok ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

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5 Şubat'ta yapılan kongrede Kütahya Demokrat Parti (DP) Merkez İlçe Başkanı seçilen Cemal Gönenç Eşiyok ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Nayir, Başkan Cemal Gönenç Eşiyok ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. (EFE)