06.05.2017 15:20:55

Down sendromlu gençler, anneleri için çalıştı

Maltepe Çadır Günleri ve Yöresel Tatlar Festivalinde çalışan down sendromlular, mesaileri sonucu annelerine Anneler Günü hediyesi aldı

Down Sendromu Derneğinin düzenlediği etkinlik kapsamında down sendromlu gençler, anneleri için çalıştı.

Maltepe Belediyesi Organik Halk Pazarı'nda düzenlenen Maltepe Çadır Günleri ve Yöresel Tatlar Festivalinde, down sendromu hakkında toplumsal farkındalık yaratmak, down sendromlu bireylerin ayrımcılık ve ön yargıya maruz kalmasını önlemek amacıyla Anneler Günü'ne özel bir program gerçekleştirildi.

Pazarda günün belirli saatlerinde çalışan gençler, gelen müşterilerle ilgilenerek tezgahlardaki ürünleri sattı ve mesaileri sonucunda anneleri için hediye almaya hak kazandı.

Gençler, daha sonra "en özel anneler" için özel hediyeler seçti.

Programa katılan down sendromlular, anneleri için çalışarak hediye almanın mutluluğunu yaşadı.