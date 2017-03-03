Döviz kurları

03.03.2017 17:18:23
Döviz kurlarıİstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|3,6970
|3,6990
|3,7230
|3,7250
|Avro
|3,8900
|3,8920
|3,9350
|3,9370
|Sterlin
|4,5560
|4,5580
|4,5610
|4,5630
|İsviçre Frangı
|3,6580
|3,6600
|3,6880
|3,6900
|ANKARA
|ABD Doları
|3,6850
|3,7100
|3,7150
|3,7450
|Avro
|3,8740
|3,9040
|3,9150
|3,9550
|Sterlin
|4,5200
|4,5920
|4,5200
|4,5700