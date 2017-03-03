03.03.2017 17:18:23

Döviz kurları

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 3,6970 3,6990 3,7230 3,7250 Avro 3,8900 3,8920 3,9350 3,9370 Sterlin 4,5560 4,5580 4,5610 4,5630 İsviçre Frangı 3,6580 3,6600 3,6880 3,6900 ANKARA ABD Doları 3,6850 3,7100 3,7150 3,7450 Avro 3,8740 3,9040 3,9150 3,9550 Sterlin 4,5200 4,5920 4,5200 4,5700

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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: