02.03.2017 17:02:44

Döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 3,6650 3,6670 3,6970 3,6990 Avro 3,8580 3,8600 3,8900 3,8920 Sterlin 4,5090 4,5110 4,5560 4,5580 İsviçre Frangı 3,6200 3,6220 3,6580 3,6600 ANKARA ABD Doları 3,6520 3,6770 3,6850 3,7100 Avro 3,8400 3,8700 3,8740 3,9040 Sterlin 4,4680 4,5400 4,5200 4,5920





