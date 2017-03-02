Döviz kurları

02.03.2017 17:02:44
Döviz kurlarıİstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|3,6650
|3,6670
|3,6970
|3,6990
|Avro
|3,8580
|3,8600
|3,8900
|3,8920
|Sterlin
|4,5090
|4,5110
|4,5560
|4,5580
|İsviçre Frangı
|3,6200
|3,6220
|3,6580
|3,6600
|ANKARA
|ABD Doları
|3,6520
|3,6770
|3,6850
|3,7100
|Avro
|3,8400
|3,8700
|3,8740
|3,9040
|Sterlin
|4,4680
|4,5400
|4,5200
|4,5920