03.02.2017 12:53:09

Dostum'un ilk okçuları sertifikalarını aldı

Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) kapsamında düzenlenen ilk okçuluk kursu sona erdi.

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Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) kapsamında düzenlenen ilk okçuluk kursu sona erdi.10'ar kişilik 4 grup halinde yapılan eğitimler sonunda kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken, törende konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl'ün yeni yüzünün turizm olacağını belirterek, "Bizim yeni yüzümüz Dostum. İnşallah İnegöl bunu uzun yıllar konuşacak. Bünyesinde sivil havacılık, yamaç paraşütü, dağcılık, trekking, okçuluk, balıkçılık, kanoculuk, kampçılık var. Velhasıl bu brançlardan biri de okçuluk. Okçuluk alanında ilk kurslarımızı açtık. 4 ayrı grupta 10'ar kişiydi. Hatta bu kurslarımıza İnegöl dışından bile katılan arkadaşlarımız oldu. Bozüyük ve Yenişehir'den arkadaşlarımız vardı. Herkes futbolu konuşuyor. Ama takdir edersiniz ki hayatın her anı futbol değil. Okçuluk Peygamber Efendimizin de tavsiye ettiği bir dal. Ben Erhan Çakır hocamıza da teşekkür ediyorum. Eğitimleri onun marifeti ile verdik" dedi.