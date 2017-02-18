18.02.2017 16:59:56

'Dost bildiklerimiz darbe gerçekleşmediği için hayal kırıklığı yaşadılar'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Dost bildiklerimiz darbe gerçekleşmediği için hayal kırıklığı yaşadılar' dedi

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Başbakan Binali Yıldırım, "Dost bildiklerimiz darbe gerçekleşmediği için hayal kırıklığı yaşadılar" dedi.Başbakan Yıldırım, Almanya'nın Oberhausen kentinde Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Yıldırım'ın konuşma yaptığı "Memleket Sevdalıları Evet Diyor" isimli etkinliğe on binlerce kişi katıldı.15 Temmuz gecesi bu milletin büyük bir zafer kazandığını belirten Yıldırım, "Dost bildiklerimiz darbe gerçekleşmediği için hayal kırıklığı yaşadılar. İnsan haklarına, Avrupa değerlerine daha fazla sahip çıkmalarını beklerdik. Bu milleti kimse dize getiremez. Biz vatanımızı kanımızla,canımızla savunduk. Bağımsızlığımız söz konusu olduğunda kimseye ihtiyacımız yok. Terörle mücadele dönemimizde dost bildiklerimizden hiçbir şey görmedik. Ne yaparlarsa yapsınlar biz mücadelemizden geri döndüremezler. FETÖ'yü hem Türkiye'den hem dünya'aki yerlerinden teker teker bulup adalete teslim edeceğiz. Fırat Kalkanı operasyonuyla ülkemize yapılan faaliyetleri sona erdireceğiz. Türkiye'yi terörden arındıracağız. Türkiye'ye ders vermeye kalkılan zamanlar geride kaldı. Terörün yanında olmaya devam edenler gün gelecek onları da yakacak" dedi.