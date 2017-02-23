23.02.2017 10:22:23

Döşemealtı Yalınlı Mahallesi yolu güzelleşiyor

Döşemealtı Belediyesi Yalınlı Mahallesinde çift taraflı kaldırım ve yaya yolu yapımı ile sıcak asfalt çalışmasına başladı.

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Döşemealtı Belediyesi Yalınlı Mahallesinde çift taraflı kaldırım ve yaya yolu yapımı ile sıcak asfalt çalışmasına başladı.Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede yaya kaldırımları ve bordür taşı döşeme işlerini aralıksız sürdürüyor. Yayaların daha güvenli olmaları ve ilçenin çok daha modern bir hale gelmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Yalınlı Mahallesinde çift taraflı kaldırım ve yaya yolu yapımı ile sıcak asfalt için çalışmalar başladı.Yalınlı Mahallesini Antalya - Korkuteli Karayoluna ve Düzlerçamı Mesire alanına bağlayan bin 200 metrelik yolda genişletme çalışmaları ile 2 metrelik yaya kaldırımı yapımına başlandı. 3 bin 500 metrekare kaldırım, 4 bin 500 metrekare bordür taşı döşenecek yol yaklaşık 150 bin TL'ye mal olacak. Kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi beklenen yol için mahalle sakinleri de memnuniyetlerini dile getiriyor.