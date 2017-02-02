02.02.2017 10:52:36

Döşemealtı Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı

Döşemealtı Belediyesi'nin 2017 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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Döşemealtı Belediyesi'nin 2017 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Döşemealtı Belediyesi'nin 2017 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonun da Belediye Başkanı Turgay Genç'in başkanlığında toplandı. Toplam 15 Gündem maddesinin görüşüldüğü Şubat ayı Meclis Toplantısını takip eden bir grup genç hep bir ağızdan Başkan Turgay Genç'e "Seninle Gurur Duyuyoruz" sloganları attı.Meclis Toplantısının bitiminde de slogan atan gençlere teşekkür eden Başkan Genç, gençlerin yanına giderek teşekkür etti. Başkan Turgay Genç, İlçe de yaşayan gençlerin faydalanabileceği Gençlik Merkezi'nin projesini hazırlayıp ihalesini gerçekleştirdi ve tesisin inşaatını geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Yaklaşık 6 Milyon Liraya mal olacak ve 300 gün de tamamlanması hedeflenen Gençlik Merkezi ile bölge de yaşayan gençler bu tesis aracılığıyla kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenleme imkanı bulabilecek.