06.05.2017 00:01:19

Dörtyol’da silahlı kavga: 6 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kuzuculu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Ahmet T.(42) ile Turan S. (22) tartışmaya başladı.

İki aile üyelerinin de katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Tüfekle rastgele ateş edilmesi sonucu kavgaya karışan Ahmet A., Tayfun A. (28), Berkay A. (18), Hamza S. (22), Ali S. (19) ve Ahmet T. (42) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma tarafından yaralıların tedavi gördüğü hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken, Turan S. adlı şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.