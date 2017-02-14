14.02.2017 12:35:32

Dört mahalleye park yapılacak

Düzce Belediyesi Akınlar, Aziziye, Cumhuriyet ve Koçyazı Mahallelerinde park yapımı için ihale düzenledi.

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Düzce Belediyesi Akınlar, Aziziye, Cumhuriyet ve Koçyazı Mahallelerinde park yapımı için ihale düzenledi.Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihale ile merkeze bağlı dört mahallede park yapımı için ön çalışmalar başladı. Buna göre Aziziye, Akınlar, Cumhuriyet ve Koçyazı Mahallelerinde çocuk parkı yapılması için ihale düzenlendi. Akınlar'da 2 bin 555 metrekare, Aziziye'de 2 bin 710 metrekare, Cumhuriyet'te bin 721 metrekare ve Koçyazı'da 2 bin 55 metrekarelik alanlara park alanı yapılacağı duyuruldu. Park yapımına ilişkin ihale 1 Mart Çarşamba günü saat 11:00'de Düzce Belediyesi Konuralp Ek Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğünde yapılacak.