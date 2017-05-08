08.05.2017 18:31:11

Dört eczacının öldürülmesi davasında karar

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Fizik Tedavi Bölümünde dört eczacının öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanık, üç kez müebbet ile 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Fizik Tedavi Bölümünde dört eczacının öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanığa, üç kez müebbet ile 18 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Enver Türkmen ile taraf avukatları ve hayatını kaybeden eczacıların yakınları katıldı.

Duruşma savcısı, sanık Türkmen'in cezalandırılması yönünde önceki celse açıkladığı mütalaasını yineledi.

Cumhuriyet savcısının ardından son sözü sorulan Türkmen, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ifade etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Türkmen'in maktullerden birisi ile daha önce husumeti olduğu gerekçesiyle "ağır tahrik" indirimi uygulayarak, üç kez müebbet ve 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

- Olayın geçmişi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Fizik Tedavi Bölümünde 24 Haziran 2016'da yaşanan silahlı saldırıda, eczacılar İlknur Yüce, Hikmet Türk, Gürsu Ulaşan ve Özler Kiriş hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı Enver Türkmen, çıkarıldığı mahkemede cinayetleri işlediğini kabul etmişti.