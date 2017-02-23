23.02.2017 13:22:17

Donmuş şelaleye tırmandılar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Çat Vadisi'ndeki donmuş şelalelere dağcılar tarafından tırmanış gerçekleştirildi.

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Çat Vadisi'ndeki donmuş şelalelere dağcılar tarafından tırmanış gerçekleştirildi.Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Dağcılık Kulübü sporcularının da katıldığı etkinliğe Everest'e iki kere, farklı rotalardan çıkan ilk Türk olan Tunç Fındık da eşlik etti. Türkiye ve yurt dışında 800'den fazla dağın zirvesine çıkan Fındık, etkinlikte tecrübelerini sporculara aktardı. Dünyada 8 bin rakımının üzerinde bulunan 14 dağın 8'ine tırmanan Fındık, bu yıl 14 dağın hepsine tırmanmayı hedeflediğini söyledi.