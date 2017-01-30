30.01.2017 10:20:56

Donmak üzere olan yaşlı adam son anda kurtarıldı

Kilis'te evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Ahmet Çalışkan donmak üzere iken belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kilis'te evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Ahmet Çalışkan donmak üzere iken belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kilis Belediyesi tarafından başlatılan "Evde Bakım" hizmetiyle belediye personelleri kimsesiz, yardıma muhtaç, yaşlı vatandaşların evleri temizlenerek beslenmeleri sağlanıyor. 82 yaşındaki Ahmet Çalışkan da bu hizmeti alan vatandaşlardan arasında bulunuyor.Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta Ahmet Çalışkan'nın evine giden belediye ekipleri kapının açılmadığını görünce durumdan şüphelenerek çilingir yardımı ile eve girdiler. İçeri girdiklerinde kimsesiz Ahmet Çalışkan'ın, yorganın altında titrediğini ve konuşamadığını gören görevliler ambulans çağırarak hastaneye götürdüler.Kilis Devlet Hastanesinde 10 gün tedavi gören Ahmet Çalışkan daha sonra tekrar evine götürüldü. Belediye personelleri tarafından hazırlanan yemekler ile evinde ziyaret edilen Ahmet Çalışkan, çok mutlu olduğunu belirterek " Benim kimsem yok. Eğer siz gelmeseydiniz bugün öleli tam 10 gün olmuştu. Allah sizden razı olsun" diye konuştu.