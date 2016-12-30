30.12.2016 16:58:21

Donmak üzere olan şahin kurtarıldı

Konya'da yol kenarında donmak üzereyken bulunan şahin hayvanat bahçesine teslim edildi.

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Konya'da yol kenarında donmak üzereyken bulunan şahin hayvanat bahçesine teslim edildi.Konya-Ankara karayolunun 50. kilometresinde araçları ile seyir halinde olan Doğukan Gedik ve arkadaşları, yol kenarındaki şahini fark etti. Şahinin uçamadığını anlayan Gedik ve arkadaşları, araçtan inerek donmak üzere olan şahini araçlarına alıp iş yerlerine getirdi. Doğukan Gedik, kar ve buz içerisinde olan ancak herhangi bir yarası olmadığı anlaşılan şahin için Selçuklu Belediyesi bünyesindeki ilgili birimi arayarak, veteriner yardımı istedi. İş yerinde sıcak ortamda biraz daha normale dönen şahin, Selçuklu Belediyesinden gelen ekibe teslim edildi. Kafesli araca alınan şahin, hayvanat bahçesine götürüldü.