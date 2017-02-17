17.02.2017 22:33:13

Dondurucu soğukta Zara konseri

Sarıkamış Kış Festivali'nde sahne alan Türk halk müziğinin güçlü sesi Zara, sıfırın altında 27 dereceyi bulan soğuk havada konser verdi. Zara ve ekibi soğuktan korunmak için sahnedeki elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalıştı.

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Sarıkamış Kış Festivali'nde sahne alan Türk halk müziğinin güçlü sesi Zara, sıfırın altında 27 dereceyi bulan soğuk havada konser verdi. Zara ve ekibi soğuktan korunmak için sahnedeki elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalıştı.Sarıkamış Kış Festivali Zara konseriyle başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 27 dereceyi bulduğu Sarıkamış'ta sevenleriyle buluşan Zara, seslendirdiği eserlerle soğuk havada sevenlerini ısıttı.Sarıkamış Kayak Merkezinde konser öncesinde yakılan ateşlerle vatandaşlar ısınmaya çalışırken, ünlü sanatçı Zara ve orkestrası için ise sahnenin çeşitli yerlerine elektrikli ısıtıcılar kondu. Zara ve orkestrası sahneye konan ısıtıcılarla soğuktan korunmaya çalıştı. Soğuk havaya aldırış etmeden alanı dolduran vatandaşlar ise Zara'nın seslendirdiği türkülere eşlik etti. Eksi 27 derece soğuktaki konser sanatçı ve orkestrasına zaman zaman zor anlar yaşattı. Zara konserini havanın aşırı soğuk olmasından kısa sürede bitirdi.Konser sonrasında Kars Valisi Rahmi Doğan, sanatçı Zara'ya çiçek takdim etti. Sanatçı Zara, soğuk havada kendisini dinlemeye gelen sevenlerine teşekkür etti.