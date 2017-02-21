21.02.2017 13:04:21

Dondurucu soğukta ekmek kavgası

Ağrı'da dondurucu soğuklara rağmen el arabasıyla taşımacılık yapan Harun Bahar, ekmek parasını kazanmak zorunda olduğunu söyledi.

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Ağrı'da dondurucu soğuklara rağmen el arabasıyla taşımacılık yapan Harun Bahar, ekmek parasını kazanmak zorunda olduğunu söyledi.Sibirya soğuklarının devam ettiği Ağrı'da, el arabasıyla evine ekmek götürmek için çalışan Harun Bahar, Eski Van Caddesi üzerinde vatandaşların eşyalarını taşıdığını belirtti. İşlerin az olduğundan yakınan Bahar, çoğu kez akşam eve eli boş döndüğünü kaydetti. Havaların çok soğuk olduğunu ve bu yüzden iş olmadığını dile getiren Bahar, yaklaşık yirmi yıldır el arabasıyla taşımacılık yaptığını belirtti. Bahar, "Yaz kış bu işi yapıyorum. Ağrı'da başka iş yok. Bu işi yaparak geçinmeye çalışıyorum. Kış aylarında günlük 10-15 TL kazanıyorum. Yaz aylarında ise 25-30 TL ancak kazanıyorum. Bunun dışında başka bir kazancım yok. Yarı aç, yarı tok yaşıyoruz" dedi.