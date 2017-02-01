01.02.2017 16:47:39

Dondurucu soğukta doğan buzağıyı evinde besliyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Dağ ailesi, yeni doğan yavru buzağıyı karlı ve soğuk havada üşümemesi için battaniye sarıp, sobalı odada bakıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Dağ ailesi, yeni doğan yavru buzağıyı karlı ve soğuk havada üşümemesi için battaniye sarıp, sobalı odada bakıyor.Siverek'e 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ağılcık Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı halen etkili olurken, dondurucu soğukta mahalle sakinlerinden Şeyh Ali Dağ'a ait inek doğum yaptı. Eksi 10 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle yavrunun titrediğini gören aile fertleri, buzağıyı battaniyeye sarıp evlerine aldı.Oturma odasında ısınıyorDağ ailesi eve aldığı buzağıya sobalı odada bakıyor. Buzağı, soğuk hava nedeniyle oturma odasında 6 kişilik dağ ailesinin çocukları ile birlikte yatıp kalkıyor. Dağ, "Bir anda bastıran karla beraber hava soğudu. Malum ineğin doğum zamanı gelmişti. İnek doğum yapınca yavrusu soğukta üşümesin diye battaniye sarıp içeri aldık. İneğin yavrusunu şu anda çocuklarımla beraber soba önünde ısıtmaya çalışıyoruz" dedi.Sosyal medyada 'Evimizin yeni üyesi' diye paylaştılarDağ ailesi, anne inekten sağdıkları sütü buzağıya kendi elleri ile verdiklerini belirtirken, çocuklar ise yeni doğan buzağı ile çektikleri fotoğrafları, "Evimizin yeni üyesi" notuyla sosyal medyada paylaştı. Dağ ailesi, hava sıcaklığı mevsim normallerine dönene kadar buzağının evde kalacağını söyledi.