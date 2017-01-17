17.01.2017 20:26:01

Donan gölde kırılan buzdan suya düşen inek böyle kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su ihtiyacını karşılamak üzere göl sahiline gelen bir inek çıktığı buz tabakasının kırılması üzerine sularda boğulmak üz

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su ihtiyacını karşılamak üzere göl sahiline gelen bir inek çıktığı buz tabakasının kırılması üzerine sularda boğulmak üzereyken son anda boynuna takılan iple çekilerek boğulmaktan kurtarıldı.Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Çiftlik Mahallesi'nde büyükbaş hayvan besleyen Musa Yılmaz, sulama ihtiyacı için sürüsünü çevredeki kar örtüsü altındaki açık alana çıkardı. Yüzeyi donan Beyşehir Gölü kıyısına gelen sürü içerisindeki bir inek, balıkçı teknelerinin bulunduğu limanda buz kütlesinin üzerine çıktı. Kırılan buzların arasında göl sularına düşen ve kendi çabalarıyla kurtulmaya çabalayan inek, bir süre sonra dermansız kalıp takati kesilince imdadına kıyıya koşarak gelen sahibi yetişti. Ancak, sahibinin de çabaları ineği kurtarmaya yeterli olmayınca, çevreden yardım istedi. Bu esnada, hayvan sahibinin yardımına çekim için tesadüfen bölgede bulunan gazeteciler koştu. İneğin kırılan buzlar arasında göl sularına gömüldüğünü fark ederek kıyıya koşan fotoğraf meraklıları ve gazeteciler, kırılan buzlar altından ineği boynunda bağlı olan urganı çekerek kurtarmayı başardı. İnek, uzun uğraşlar sonrasında boğulmaktan kurtuldu.Hayvan sahibi Yılmaz, ineğini kurtararak kendisine yardım eden basın mensupları ile fotoğrafçılara teşekkür etti.(Ali Rıza Önses/İHA)