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Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
03.02.2017 03:37:20

Donald Trump'tan YPG'li plana fren!

ABD'nin eski Başkanı Obama'nın YPG'ye Rakka için daha çok silah verilmesine yönelik planın Trump tarafından rafa kaldırıldığı iddia edildi...

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın kurmaylarıyla yedi ay boyunca hazırladığı ve Suriye'de PKK bağlantılı YPG'ye daha fazla silah verilmesini içeren Rakka planının, yeni yönetim tarafından rafa kaldırıldığı iddia edildi.

 

Hürriyet'te yer alan habere göre; ABD'li Washington Post (WP) gazetesinin hem Trump hem de Obama'nın üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberine göre detaylar şöyle:

TÜRKİYE ENDİŞESİ

- Obama yönetimi için, Rakka'nın ele geçirilmesi için hazırlanan planlarda YPG'nin varlığına dair en önemli sorun örgütü ‘Bir numaralı tehdit' olarak gören Türkiye'ydi.

- YPG'ye daha fazla askeri destek içeren Rakka planı, 2016 sonbaharında Obama'nın ulusal güvenlik ekibi içinde tartışma yarattı. Bazı kurmaylar Türkiye-ABD ilişkilerinin zarar görmesinden endişe ediyordu.

- Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'a görüşünü sorduğunda “Hala Türkiye'nin Rakka için güç gönderip göndermeyeceğini değerlendiriyorum” yanıtını aldı. Ankara'nın YPG'nin dışlanmasına karşılık, Rakka operasyonunu ABD ile birlikte yürütme teklifine karşın, bazı isimler, Türkiye'nin vadettiği desteği veremeyeceğini düşünüyordu.

- 2016 sonunda Dunford da Türkiye'nin Rakka operasyonuna gereken gücü yollayamayacağına ikna oldu ve Carter ile birlikte YPG'nin içinde yer aldığı koalisyona tanksavar silahlar, zırhlı araçlar ve mayın temizleme araçları verilmesi konusunda Obama'ya yazılı taleplerini sundu.

‘TERÖRE DESTEK OLUR'

- 10 Ocak'ta Obama ulusal güvenlik ekibini son kez topladı ve konuyu ele aldı. ABD'nin BM Büyükelçisi Samantha Power ise planın Türkiye ile ilişkileri bozacağını düşünüyordu. Dahası Power'a göre bu yardım, ABD'yi NATO müttefiki bir ülkede kitlesel can kayıplarına yol açan saldırıları düzenleyen bir terör örgütüne yardım etmek gibi kabul edilemeyecek bir pozisyona itiyordu. Ancak Savunma Bakanlığı, yardımın bir an önce YPG'ye ulaştırılmaması durumunda Rakka operasyonunun Şubat ortasında durma noktasına geleceği uyarısında bulundu.

- Toplantıda planın Trump yönetimine açılması konusunda karar çıkınca, Rice konuyu halefi Michael Flynn'e açtı. Flynn, Rice'tan kararın kendilerine bırakılmasını istedi. Kararın Trump yönetimine bırakılmasını doğru bulan Obama, yine de durumun aciliyetini Trump'a açacağını söyledi.

ESED'LE DE OLABİLİR

- Trump yönetimi ise planı inceler incelemez belli eksiklikler olduğunu düşündü. Birincisi plan, YPG'lilerin eğitimi konusunda kaç ABD askerinin gerektiğini ve eğitimin nerede verileceğini belirtmiyordu. İkincisi Türkiye'nin tepkisinin nasıl yatıştırılacağı konusunda önlemler yoktu. Üçüncüsü Rusya ile koordinasyon konusu pas geçilmişti.

- WP'ye göre Trump, Rakka konusuna Rusya ve Esed ile işbirliği yapılmasına karar verebilir. Ya da Obama gibi YPG'ye silah akışının önünü açabilir. Bu konuda Trump'ın '30 gün içinde IŞİD'i mahvedecek bir plan' hazırlamaları içim emir verdiği Savunma Bakanı James Mattis ve Dunford'un elini serbest bıraktığı belirtiliyor. Dunford, YPG'ye silah yardımını desteklerken, Mattis'in pozisyonu bilinmiyor.

- Obama yetkilileri ise Trump'ın rafa kaldırdığı planın ‘kötünün iyisi' olduğu görüşünde. Bu yetkililere göre, A planı Türkiye ile birlikte Rakka operasyonunu yürütmekti. Ancak bu seçenek devre dışı kalınca, B planına yöneldiler.  



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