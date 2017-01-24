24.01.2017 00:51:45

Donald Trump'tan Sisi'ye davet

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi ABD'ye davet ettiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan bilgide; ABD Başkanı Donald Trump, telefonla görüştüğü Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah el Sisi'yi Washington'a davet etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ile Sisi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, ABD ile Mısır arasındaki ilişkilerin gücünü ve stratejik karakterini vurgulayan Sisi'nin, güçlü ikili ilişkilerin Trump döneminde yeni bir ivme kazanmasına ilişkin beklentisini dile getirdiği kaydedildi.

Mısır Devlet Başkanı'nın, ülkesinin üstleneceği ekonomik yüke rağmen, terör ile aşırılıkta mücadele ve bunların tamamen sonlandırılmasında kararlı olduğunu dile getirdiği, ABD Başkanı Trump'ın da bu konulardaki çabalarından övgüyle bahsettiği aktarıldı.

Trump, Sisi'nin Washington'a ziyaretini beklediğini ve bunun için diplomatik kanallarda hazırlıkların yürütüldüğünü ifade ettiği görüşmede, bunun iki dost ülkenin vatandaşlarının taleplerini gerçekleştirmek adına taraflar arasındaki koordinasyon ve dayanışmanın tamamlanması için olduğunu kaydetti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder