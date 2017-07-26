26.07.2017 15:50:24

Donald Trump: Esad'ın hayranı değilim

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile Washington'da gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında 'Esad'ın hayranı değilim' dedi.



Dün Washington'da bir araya gelen iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Trump, Esad'ın hayranı olmadığını söyleyerek, Beşar Esad'ın insanlığa karşı korkunç suçlar işlediğini ifade etti. Suriye liderinin kimyasal saldırı yapmasını engelleyeceğini belirten Trump, ayrıca Hizbullah örgütünü Orta Doğu için büyük tehdit olarak değerlendirdi.



Hizbullah'ın Lübnan devletine, halkına ve bölgenin tümüne tehdit oluşturduğunu söyleyen Trump, Lübnan'a yaptığı askeri yardımı sürdürme sözü verdi.