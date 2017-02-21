21.02.2017 17:12:57

Domuz bağıyla işkence yapan gasp çetesi adliyeye sevk edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine arazi bakmak için gelen iş adamını domuz bağı ile bağlayan ve daha sonra hesabındaki parayı gasp emek istedikleri iddiasıyla yakalanan gasp çetesi adliyeye sevk edildi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine arazi bakmak için gelen iş adamını domuz bağı ile bağlayan ve daha sonra hesabındaki parayı gasp emek istedikleri iddiasıyla yakalanan gasp çetesi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, dün İstanbul'dan Çerkezköy'e arsa ve dükkan bakmak için gelen iş adamı Nurettin Çakın'a satılık dükkan süsü verdikleri dükkanda domuz bağı ile işkence yaptıkları öne sürülen A.K.A, A.A, E.D. ve C.A. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.Kendilerine polis ve gizli devlet görevlisi süsü veren şüpheliler, Çakın'ı banka kartlarına el koyup Saray ilçesindeki bir banka şubesine götürerek hesabındaki 35 bin euro ve 18 bin 500 doları kendi hesaplarına geçirmek istedikleri sırada iş adamı Nuretin Çakın'ın otogar önündeki trafik polislerinden yardım istemesi üzerine yakalanmıştı.