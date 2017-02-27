27.02.2017 14:43:13

Domuz avında kazara arkadaşını vurduğu iddiası

Arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunun isabet ettiği kişi öldü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde domuz avına çıktıkları arkadaşı tarafından kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Zekai M. (63), arkadaşı Mustafa Kemal Görgül (59) ile domuz avlamak için Kapaklı Mahallesi'ndeki Davulga mevkisine gitti.

Av sırasında çalılıkların arasından gelen sesi duyan Zekai M, bu yöne doğru av tüfeğiyle ateş etti.

Vurduğunu düşündüğü hayvana bakmak için çalılıkların arkasına giden Zekai M, arkadaşı Görgül'ü yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Görgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Görgül'ün cesedi, Manyas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zekai M, jandarma ekiplerine teslim oldu.