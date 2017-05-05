05.05.2017 12:51:44

Domatesteki anormal fiyat artışı

Bilecik'te manav tezgahlarında kilosu 8 TL'den satılan domates fiyatı el yakarken, vatandaşlar geçen yıla göre yüzde 400 artış karşısında şaşkın durumda.

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Bilecik'te manav tezgahlarında kilosu 8 TL'den satılan domates fiyatı el yakarken, vatandaşlar geçen yıla göre yüzde 400 artış karşısında şaşkın durumda.Bilecik'te geçen yıl bu aylarda kilosu 2 TL'den satılan domatesi şimdilerde 8 TL'den satın alıyor. Domatesin hiç bu kadar fiyatını çıktığı görmediğini anlatan manav Kadir Demirbaş, artışın kamyoncuların İstanbul haline yönelik uyguladığı boykot yüzünden yaşandığını anlattı. Demirtaş, "Bu boykotun haldeki fiyat yükselişi anında perakendeye yansıyor. Şuan domatesin kilosunu 8 TL'den satıyoruz. Fiyat tabi ki yüksek olunca vatandaşlar tepki gösteriyor. Bazen müşteri geliyor '3 kilo domates' diyor, biz de hemen fiyatını 8 TL'de olduğunu söyleyince 'o zaman 1 kilo olsun' yanıtını alıyoruz. Geçen sene bu zamanlar aynı domates 2-3 TL'den satıyorduk. Bu sebzelerdeki fiyat artışını bu sene müşterileri canından etti. Fiyatlarında düşeceğini gibi görünmüyor" dedi.