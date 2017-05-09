09.05.2017 17:19:25

Domaniç'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Kütahya'nın Domaniç İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve 20 projeden oluşan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ziyarete açıldı.

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Kütahya'nın Domaniç İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve 20 projeden oluşan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ziyarete açıldı.Domaniç İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen 4006 TÜBİTAK bilim fuarına Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, kamu kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.20 projenin sergilendiği sergide bilimsel çalışmalar yer aldı. Projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, "Ali Kuşçular, Farabiler, Ömer Hayyamlar, kolay yetişmiyorlar. Onları gözlerinizde çokta fazla büyütmeyin. Onlarda sizin sıralarınızda, sizin oturduğunuz yerlerde yetişti. Azimli, disiplinli ve sistemli ders çalışarak o makamlara yetiştiler" dedi.4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda açılış konuşmasını gerçekleştiren Domaniç İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Osman Yıldız, "Bilim Fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, yaratıcı bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir öneme sahiptir. Böyle programlar çocuklarımızın ufkumuzu açıyor. Çocuklarımızın geleceğe yönelik bakış açılarını değiştiriyor. Gençlere böyle imkânlar verildiğinde, kayda değer çalışmaların ortaya konulabileceğini görmüş bulunmaktayız.Teknoloji ve bilim, insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Hazırladığınız bu projelerle sizlerin bilimsel araştırma yöntemleri çerçevesinde hedefler belirleme, stratejik planlar yapabilme, proje hazırlayabilme, yenilikler yaparak yeni eserler ortaya çıkarmanız hedeflenmektedir" diye konuştu. (EFE)