29.07.2017 14:43:02

Doludan yaralanan martıları vatandaşlar veterinere getirdi

İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan dolu yağışı ve fırtınadan en çok etkilenenler ise hayvanlar oldu. İstanbul semalarında uçan ve dolu yağışına yakalanan bazı martılar aldığı darbelerle yaralanarak yere düştü. Vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı martılar veterinere götürüldü.



İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan dolu yağışı ve fırtınanın izleri silinirken, yaşanan afetten insanlar dışında hayvanlarda nasibini aldı. Bir anda bastıran dolu yağışı nedeniyle İstanbul semalarında süzülen martılar yaralandı. Yere düşerek yaralı bir şekilde dolaşan martıları vatandaşlar fark etti. Onları karton kutulara ve yuvalara yerleştiren vatandaşlar, Beşiktaş'taki bir rehabilitasyon merkezine götürdü. Tedavi altına alınan hayvanlar, iyileşmelerinin ardından doğaya salıverilecek.