06.05.2017 11:53:39

Dolmabahçe'de 255 milyon avroluk derbi

Almanya'nın Transfermarkt internet sitesine göre Beşiktaş 119, Fenerbahçe 136 milyon avroluk değere sahip- Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 12,5 milyon avroluk değeriyle en pahalı oyuncu olarak ön plana çıktı- Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Sunderland takımından kiraladığı Hollandalı Lens, 12 milyon avroluk değeriyle sarı-lacivertlilerin en pahalı oyuncusu konumunda bulunuyor

EMRAH OKTAY - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki derbi maçta yarın karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin toplam piyasa değeri, 255 milyon avroyu buluyor.

Almanya'nın "Transfermarkt" internet sitesine göre, Vodafone Arena'daki derbi maça ev sahipliği yapacak Beşiktaş 119 milyon avroluk değere sahip. Konuk takım Fenerbahçe ise 136 milyon avroluk değerle rakibine 27 milyon avroluk üstünlük kurdu.

Her iki ekibin kadrosunda yer alan futbolcular arasında en pahalı isim, 12,5 milyon avroluk değeriyle Beşiktaş'ın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup oldu. Oğuzhan'dan sonra Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, 12 milyon avroluk değeriyle ikinci sırada yer aldı. Bu oyuncuları 11,5 milyon avroluk bedelle sarı-lacivertlilerin Danimarkalı savunmacısı Simon Kjaer izledi.





- En pahalı 2 yerli Beşiktaş'ta





Yerli futbolcular arasındaki piyasa değeri sıralamasında ilk 2 sırayı Beşiktaşlı isimler aldı.

İki ekip oyuncuları arasındaki en yüksek değere sahip milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, aynı zamanda en pahalı Türk oyuncu oldu. A Milli Takım'ın da golcülüğünü üstlenen siyah-beyazlı forvet Cenk Tosun ise 9 milyon avroluk değeriyle Oğuzhan'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Bu oyuncuları A Milli Takım'ın kaptanı Fenerbahçeli Mehmet Topal takip etti. Deneyimli orta saha oyuncusunun değeri, 8,5 milyon avro olarak gösterildi.





- Beşiktaşlı futbolcuların değeri





"Transfermarkt"a göre siyah-beyazlı takımdaki oyuncuların değerleri şöyle:





Futbolcu Değeri (milyon avro) Oğuzhan Özyakup 12,5 Aboubakar 10 Cenk Tosun 9 Talisca 8 Demba Ba 8 Tolgay Arslan 6 Caner Erkin 6 Marcelo 5,5 Babel 5 Necip Uysal 4,5 Beck 4,5 Mitrovic 4 Quaresma 4 Gökhan İnler 3,5 Rhodolfo 3,5 Veli Kavlak 3 Adriano 3 Gökhan Gönül 3 Tosic 2,5 Fabricio 2,5 Ömer Şişmanoğlu 2,5 Hutchinson 2 Atınç Nukan 2 Ersan Adem Gülüm 2 Tolga Zengin 1,3 Aras Özbiliz 1,2 Utku Yuvakuran 0,25





- Fenerbahçe'nin en pahalısı Lens





Fenerbahçe'nin piyasa değeri ise şu şekilde belirlendi:





Futbolcu Değeri (milyon avro) Lens 12 Kjaer 11,5 Sow 11 De Souza 9 Mehmet Topal 8,5 Ozan Tufan 7 Alper Potuk 7 Volkan Şen 6,5 Fernandao 6 Hasan Ali Kaldırım 6 Skrtel 5,5 Neustaedter 5 Şener Özbayraklı 5 Van Persie 5 Emenike 5 Stoch 4,5 İsmail Köybaşı 4,25 Van der Wiel 4 Chahechouhe 3 Karavaiev 2,5 Salih Uçan 2,5 Fabiano 2,25 Volkan Demirel 2,25 Ertuğrul Taşkıran 0,7 Uygar Zeybek 0,6