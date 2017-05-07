08.05.2017 09:33:50

Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Düşüşünü yeni haftaya da taşıyan dolar/TL, 3,5284'e kadar gerilemesinin ardından yüzde 0,3 azalışla 3,5350'den alıcı buluyor

Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolara karşı en iyi performansı gösteren para birimi olarak haftaya başlayan Türk lirası (TL), yaklaşık yüzde 0,3 değer kazandı.

Cuma günü 3,5787 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kaybıyla 3,5441'den tamamladı.

Düşüşünü yeni haftaya da taşıyan dolar/TL, 3,5284'e kadar gerilemesinin ardından saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,3 azalarak 3,5350'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,42 düşüşle 3,8820'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 4,5810'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, Fransa'da dün gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimini Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un kazanmasından pozitif etkilenerek 9 Kasım'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1,1024 seviyelerine kadar yükseldi. Analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,10'un üzerinde tutunamayan parite şu dakikalarda yatay seyirle 1,0990'dan işlem görüyor.

Analistler, TL varlıklara ilginin devam ettiğini belirterek, hafta açılışı itibarıyla TL'nin tüm gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolara karşı en iyi performansı gösteren para birimi olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5220 seviyesinin destek, 3,5550 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistler, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 artacağını tahmin ediyor. Öte yandan, mart ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,7 artacağı öngörülüyor.

