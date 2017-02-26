27.02.2017 09:51:17

Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlayarak 3,60'ın altında dengelendi.

Geçen hafta içinde küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel dolar/TL, 3,5561 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini görürken, haftayı yüzde 1,06 artışla 3,6079'dan tamamladı.

Bugüne sınırlı düşüşle 3,60'ın altında başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 3,5930'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 azalışla 3,8025'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,66 düşüşle 4,4678'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde şubat ayı ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi, şubat ayı tüketici ve ekonomi güven endeksleri, ABD'de ocak ayı dayanıklı mal siparişleri, ocak ayı bekleyen konut satışları ve Dallas Fed şubat ayı imalat aktivite endeksinin takip edileceğini ifade ediyor.

Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,60'ın altında kaldığı sürece sırasıyla 3,5500 ve 3,4000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 3,6140'ın direnç konumunda olduğunu kaydetti.